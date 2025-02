Búzios realiza manutenção nas pinturas de faixas de pedestres e quebra-molas na entrada da cidade

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Coordenadoria de Trânsito e Transportes, está realizando nesta terça-feira (25), a pintura de faixas de pedestres e quebra-molas no trecho que vai da entrada da cidade, Mercado do Pescador até o Centro de Informação Turística (pórtico). A ação visa reforçar a sinalização viária, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres.

Os serviços fazem parte de um conjunto de medidas para melhorar a organização do tráfego e reduzir riscos de acidentes em pontos estratégicos do município. Com a revitalização da sinalização horizontal, a administração municipal busca aumentar a visibilidade das faixas, proporcionando uma travessia mais segura para pedestres e disciplinando a velocidade dos veículos.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Coordenadoria de Trânsito e Transportes, reforça a importância do respeito à sinalização para um trânsito mais seguro e orienta motoristas e pedestres a redobrarem a atenção durante a execução dos serviços.