Búzios realiza remoção de carcaça de baleia-jubarte no Mangue de Pedras

A Prefeitura de Búzios realizou, nesta terça-feira (30), a remoção da carcaça de uma baleia-jubarte encontrada na localidade conhecida como Mangue de Pedras, na Praia de Manguinhos. A operação mobilizou equipes das Secretarias do Clima e Sustentabilidade, Ambiente, Pesca e Esportes Náuticos, Serviços Públicos, da Guarda Ambiental e de instituições parceiras especializadas em fauna marinha.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (29), quando a carcaça do animal foi localizada e as equipes iniciaram os procedimentos técnicos para definir a forma mais segura de remoção. Após avaliação conjunta, a operação foi programada para esta terça-feira (30), em horário compatível com as condições da maré.



A ação contou com o apoio técnico das equipes da GEMM-Lagos, instituição responsável pelo atendimento às ocorrências envolvendo mamíferos marinhos nas regiões dos Lagos e Norte Fluminense. A área foi isolada para garantir a segurança da população durante os trabalhos, e a carcaça foi rebocada, conforme os protocolos técnicos adotados para esse tipo de ocorrência, e enterrada na Praia da Marina, área já utilizada anteriormente para o sepultamento de outro animal da mesma espécie, seguindo os protocolos técnicos e ambientais adotados para esse tipo de ocorrência.

A operação foi concluída sem intercorrências, resultado da atuação integrada entre os órgãos municipais e as instituições parceiras. A Prefeitura de Búzios reforça seu compromisso com a preservação ambiental e destaca a importância da cooperação entre os órgãos públicos e entidades especializadas para garantir respostas rápidas e adequadas em ocorrências envolvendo a fauna marinha.