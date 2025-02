Búzios realiza reunião para melhorar o ordenamento na Praia Brava

Nesta terça-feira (11), a Secretaria de Segurança e Ordem Pública realizou uma reunião a pedido do prefeito Alexandre Martins, com os ambulantes e quiosqueiros da Praia Brava. A reunião foi realizada com a participação do vice-prefeito Leandro Pereira, do secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, além dos coordenadores de Postura e do CTT.



Na pauta, o ordenamento da praia e as mudanças necessárias para o bom funcionamento do local. De acordo com o secretário da Pasta, Sérgio Ferreira, o ordenamento consiste em algumas mudanças necessárias que serão implementadas nesta semana: “Mudança em relação ao embarque e desembarque dos ônibus de Turismo, revitalização e o descarte irregular dos lixos são ações que serão implantadas na praia”.



A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, têm realizado várias operações de ordenamento em todas as praias do município, dentro do Plano Verão. Essa ação é resultado de um trabalho conjunto entre a Prefeitura, os comerciantes, os moradores e os visitantes, e visa promover um uso mais racional e sustentável das praias. Com essa iniciativa, Búzios se consolida como um destino turístico de referência, oferecendo uma experiência única e agradável para todos que visitam.