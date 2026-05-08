Búzios recebe a 4ª Etapa do Campeonato Estadual de Motocross e Supercross 2026 neste fim de semana

Búzios será palco de muita velocidade e adrenalina neste sábado e domingo (09 e 10), com a realização da 4ª Etapa do Campeonato Estadual de Motocross e Supercross 2026. As disputas acontecem na Fazenda Cunha Bueno, no bairro José Gonçalves, reunindo pilotos de diversas categorias em dois dias de competição. O evento é organizado pela Femerj e conta com o apoio da Prefeitura de Búzios.

A programação reúne provas e treinos que prometem movimentar o esporte e atrair moradores e visitantes para acompanhar as corridas.

No sábado (09), acontecem os treinos livres, treinos cronometrados e as corridas das categorias MX5, MX6, MX Júnior, 50cc e 65cc. As provas terão início a partir das 13h30.

Já no domingo (10), o público poderá acompanhar disputas das categorias MX1, MX2, MX3, MX4, Nacional Pró, Força Livre e Importadas 250cc/450cc. As baterias começam às 11h20.

A etapa estadual reforça o calendário esportivo do município e destaca Búzios como destino para grandes eventos esportivos, promovendo lazer, entretenimento e incentivo ao esporte sobre duas rodas.