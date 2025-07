Búzios recebe etapa do Circuito Mundial de Beach Tennis na Praia de Geribá

Entre os dias 23 e 27 de julho, a Praia de Geribá será o cenário do RIO PRO ITF BT50, etapa do Circuito Mundial de Beach Tennis. O evento internacional reunirá atletas das categorias BT10, BT50 e Etapa Regional, prometendo uma semana de jogos emocionantes, clima vibrante e uma experiência esportiva completa.

Serão cinco dias dedicados ao beach tennis em um dos destinos mais encantadores do Estado do Rio de Janeiro. Búzios, reconhecida por sua hospitalidade e beleza natural, reafirma sua vocação para o turismo esportivo, com apoio da Prefeitura de Búzios, que segue investindo no incentivo ao esporte e à promoção da cidade no cenário internacional.

O RIO PRO ITF BT50 é uma realização da Associação Tênis RJ (@associacaotenisrj), em parceria com a Life Marketing e Eventos (@lifemkteeventos), com o objetivo de estimular o surgimento e a profissionalização de novos talentos do beach tennis no estado.

A Prefeitura convida moradores e visitantes a prestigiar este grande evento, que reforça o nome de Búzios como cidade que é verão o ano todo.

Programação oficial:

23/07 – RIO PRO ITF BT10

24/07 – RIO PRO ITF QUALIFY

25 a 27/07 – RIO PRO ITF BT50