Búzios recebe jantar nas alturas

Um jantar nas alturas mais do que especial, tendo em vista a paisagem estonteante da península que abriga a cidade de Búzios, na Região dos Lagos. O projeto Conviva nas Alturas aporta no balneário durante três fins de semana de julho, entre os dias 12 e 28, na Sede Praia do Clube Aretê, na Praia Rasa. A cozinha ficará nas mãos do chef Robert Gomez, do Belli Belli Gastrobar, ponto conhecido de conhecido de drinques e petiscos no Porto da Barra. Serão cinco horários disponíveis por dia: dois almoços, um “sunset” e dois jantares.

Cada subida comporta 24 passageiros, além da equipe de serviço, na mesa suspensa por um enorme guindaste. O menu é surpresa e oferece três etapas, da entrada à sobremesa, com preços a partir de R$ 195.