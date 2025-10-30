Búzios recebe neste domingo a etapa da Live! Run XP

Neste domingo (02), Búzios será palco de mais uma grande competição esportiva: a Live! Run XP Armação de Búzios, única corrida de rua com etapas em todos os estados do país. O evento contará com a modalidade de 5 km, reunindo atletas e amantes do esporte em um percurso que alia atividade física, paisagem natural e bem-estar. A largada será na Praça Santos Dumont, no Centro.

O trajeto da prova inclui a Orla Bardot, Praia da Armação e Praia dos Ossos, valorizando o cenário paradisíaco que faz de Búzios um dos destinos mais procurados do país.

Na Arena Live!, os participantes poderão desfrutar de diversas atividades, como alongamento, massagem, música ao vivo e interação com marcas parceiras, tornando o evento uma verdadeira celebração do esporte e da qualidade de vida.

A corrida conta com o apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte e da Guarda Civil Municipal. Em contrapartida, serão contratadas 30 pessoas do município para atuar na logística do evento, fortalecendo a geração de renda e o incentivo ao esporte local.

Programação:

– Abertura da Arena Live! às 5h30;

– Aquecimento às 6h30;

– Largada PCD às 6h57;

– Largada geral às 7h.