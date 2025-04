Búzios recebe produção internacional com a cantora britânica Jane McDonald

Programa de viagens da Channel 5 (Reino Unido) grava episódio especial na cidade, destacando o charme da Orla Bardot e da Rua das Pedras

A cidade de Búzios foi palco de mais uma produção internacional nesta terça-feira (01/04), desta vez para as gravações do programa de viagens Jane McDonald: From Pole to Pole, exibido pela Channel 5, do Reino Unido. A cantora e apresentadora Jane McDonald, conhecida por suas séries turísticas que exploram destinos ao redor do mundo, desembarcou na cidade para mostrar as belezas locais aos espectadores britânicos.

A produção, realizada pela JetSetTV, teve o apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, por meio da Búzios Film Commission, que forneceu autorizações, suporte logístico, consultoria de locações e acompanhamento durante as filmagens. Entre os destaques do roteiro estiveram a Estátua de Brigitte Bardot, na Orla Bardot, a badalada Rua das Pedras, locais que ajudam a contar a história e o charme da cidade. Além disso, a apresentadora acompanhou um grupo de turistas no passeio de trolley pelos mirantes de João Fernandes e Brava, e praias do Forno e Ferradura.

A equipe de filmagens, que incluiu câmeras, assistentes e produtores, trabalhou de forma discreta para capturar a autenticidade de Búzios, sempre respeitando o fluxo de turistas e moradores. O secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Alan Câmara, destacou a importância de projetos internacionais que promovam o destino: “Receber produções como essa reforça o potencial de Búzios como cenário para o audiovisual global. Além de gerar impacto econômico, essas filmagens divulgam nossa cultura e paisagens para milhões de telespectadores no exterior”, afirmou.

Jane McDonald: From Pole to Pole acompanha a apresentadora em uma jornada por destinos exóticos e paradisíacos, combinando experiências culturais, gastronômicas e de aventura. O episódio gravado em Búzios deve ir ao ar ainda este ano, integrando a temporada atual da atração.

Com a crescente demanda por produções audiovisuais na região, Búzios tem se consolidado como um dos principais polos de filmagem do estado, atraindo desde comerciais até grandes produções internacionais.