Búzios recebe shows de Tiee e Tony Garrido no Festival Sesc de Inverno

A Praça Tia Uia, no bairro da Rasa, será palco do Festival Sesc de Inverno nos dias 17 e 18 de julho. Realizado pelo Sesc RJ, em parceria com a Prefeitura de Búzios, por meio da Subsecretaria de Comunicação e Eventos, com apoio da Sindcom Região dos Lagos. O evento terá entrada gratuita e contará com shows de Tiee, na sexta-feira (17), às 20h, e de Tony Garrido, no sábado (18), às 21h.

Reconhecido como um dos principais eventos culturais do estado do Rio de Janeiro, o festival chega à cidade com uma programação majoritariamente gratuita, reafirmando o compromisso de ampliar o acesso da população à cultura e promover o encontro entre artistas e público.

Nesta edição, realizada no ano em que o Sesc celebra 80 anos de atuação, o festival adota o conceito “Afluir”, que simboliza fluxo, encontro e transformação. A proposta destaca a cultura como espaço de conexão entre diferentes saberes, linguagens e experiências, valorizando a diversidade artística e o intercâmbio cultural.

Além de proporcionar lazer e entretenimento para moradores e visitantes, a realização do festival fortalece o calendário de eventos de Búzios e contribui para movimentar a economia local durante o período da programação.