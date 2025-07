Búzios recebe três novas bombas para captação de águas pluviais

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saneamento e Drenagem, recebeu três novas bombas hidráulicas que serão utilizadas na captação de águas pluviais nos bairros de Manguinhos e Cem Braças.

A medida faz parte do plano de prevenção a alagamentos e reforça as ações de infraestrutura urbana nos pontos mais vulneráveis do município. Além disso, está em andamento a implantação da rede separativa de drenagem em Cem Braças, que vai melhorar o escoamento das águas da chuva e contribuir para a preservação ambiental.

As bombas recebidas integram um processo licitatório que prevê a aquisição de até dez equipamentos. Nesta primeira fase, três já estão sendo incorporadas ao sistema, com possibilidade de novas compras conforme a necessidade.