Búzios registra 92% de ocupação hoteleira durante o Carnaval 2026

Búzios alcançou 92% de ocupação da rede hoteleira durante o Carnaval 2026, segundo pesquisa do Búzios Conventions & Visitors Bureau, da Associação de Hotéis de Búzios e do SindSol. O índice confirma a intensa movimentação turística no município ao longo do período festivo.

De acordo com o levantamento, o percentual elevado reflete a alta procura por hospedagem, impulsionada pela programação carnavalesca descentralizada e pelas belezas naturais da cidade.

A intensa movimentação também impactou positivamente bares, restaurantes, comércio e serviços, fortalecendo a economia local. A taxa de ocupação próxima da capacidade máxima demonstra a consolidação de Búzios como destino competitivo e estruturado para receber visitantes em grandes eventos.

Para a Secretaria de Turismo, o desempenho confirma a efetividade do planejamento e da promoção do destino, além da parceria com o setor hoteleiro para garantir qualidade no atendimento aos turistas.