Búzios registra taxa de ocupação superior a 80% para início de janeiro

Com um Plano Verão em andamento, que contempla desde o ordenamento das praias, mais sinalização e guardas municipais nas ruas para auxiliar no trânsito e dar apoio aos turistas e moradores, Armação dos Búzios encerrará 2024 e iniciará 2025 recebendo milhares de turistas de diversas regiões do mundo.

A taxa de ocupação para o Natal está acima de 65% e Réveillon em torno de 75%, mas com expectativa de 80%, e para a primeira quinzena de janeiro, já estão acima de 80%. Os dados são das instituições privadas: Sindicato de Hospedagem e Alimentação (SindSol), Búzios Convention & Visitors Bureau (BCVB), Associação de Pousadas de Búzios (APB), e Associação de Hotéis de Búzios (AHB).

Segundo Thomas Weber, presidente do SindSol, este ano foi muito bom para a hospedagem e gastronomia de Búzios, com ocupação bastante atrativa, principalmente nos feriados prolongados, batendo alguns recordes.

“Em 2024 tivemos boa ocupação, praticamente todos os meses, superamos o ano passado, que também foi muito bom, que foi uma recuperação da economia pós-pandemia. Agora com a chegada da alta temporada, esperamos que neste período, supere o movimento dos outros meses. Estamos bastante ansiosos para receber a todos que procuram nosso destino”, destaca Weber.