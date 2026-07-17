Búzios Sailing Week 2026 movimenta o esporte náutico com etapa do Campeonato Brasil-Centro neste fim de semana

Armação dos Búzios será palco, entre os dias 17 e 19 de julho, da Búzios Sailing Week 2026 – Classe Optimist, competição válida como Campeonato Brasil-Centro. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Pesca e Esportes Náuticos, e reunirá jovens velejadores de diversas regiões do país em uma das principais competições da modalidade.

A competição é organizada pelo Iate Clube Armação de Búzios, em parceria com a Confederação Brasileira de Vela (CBVela), a Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro (FEVERJ) e a Associação Brasileira da Classe Optimist (OPTIBRA).

Aberto a velejadores veteranos e estreantes da Classe Optimist, o campeonato seguirá o Regulamento Geral da OPTIBRA e reunirá atletas em disputas que valorizam a formação esportiva e o desenvolvimento da vela de base no Brasil.

Ao término da competição, serão premiados os cinco primeiros colocados da classificação geral nas categorias Veteranos e Estreantes, além dos três melhores colocados das categorias Juvenil, Mirim e Infantil, nos naipes masculino e feminino, também divididos entre veteranos e estreantes.

As inscrições para os velejadores elegíveis devem ser realizadas pelo aplicativo da OPTIBRA até as 17h do dia 16 de julho. Já os técnicos e demais integrantes das equipes de apoio deverão efetuar o cadastro por meio do formulário específico disponibilizado pela organização até as 10h do dia 17 de julho.

Com o apoio da Secretaria de Pesca e Esportes Náuticos, a realização da Búzios Sailing Week reforça a vocação do município para os esportes náuticos e contribui para o fortalecimento da vela, incentivando a formação de novos atletas e movimentando o turismo esportivo na cidade.