Búzios se prepara para receber 91 navios de turismo na temporada 2025/2026

A temporada de transatlânticos 2025/2026 promete movimentar o turismo em Búzios, que receberá 91 escalas de navios entre outubro e abril. O primeiro desembarque está marcado para o dia 12 de outubro, abrindo oficialmente a programação. Do total de 91 escalas, 52 desembarques ocorrerão no Píer do Centro e 39 no Píer Porto Veleiro.

Segundo a previsão, apenas no mês de outubro a cidade receberá quatro navios, trazendo cerca de 12,2 mil passageiros. Em novembro, serão dez escalas, com aproximadamente 35,4 mil turistas. Dezembro será um dos meses mais intensos, com 20 navios e a chegada de quase 70 mil passageiros.

O movimento atinge o auge em janeiro, quando estão previstas 24 escalas, somando 76,2 mil visitantes. Fevereiro contará com 20 paradas de navios e mais de 60,7 mil cruzeiristas. Já em março, 13 escalas devem trazer outros 43,6 mil turistas. A temporada será encerrada em abril, com a chegada de um navio e cerca de 5 mil passageiros.

De acordo com o secretário de Turismo de Búzios, Thomas Weber, em média, cada cruzeirista gasta entre R$ 600 e R$ 700 durante sua estadia em terra, movimentando diretamente a economia local. Esse consumo abrange alimentação, transporte, passeios turísticos, artesanato e comércio, gerando impacto positivo para diversos setores da cidade.

Os cruzeiros marítimos beneficiam os destinos turísticos em diversos aspectos, estimulando a entrada de divisas e promovendo o destino nos âmbitos nacional e internacional, através do aumento do fluxo de turistas nas cidades, gerando movimentação da economia local e do entorno, gerando emprego e renda para a população.

Segundo um estudo da CLIA Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos), com a inclusão da análise dos navios de passagem tornou-se possível estimar o impacto econômico total da indústria de cruzeiros no Brasil em uma temporada. Somando os impactos gerados pelas armadoras e cruzeiristas dos navios de cabotagem e passagem, chegou-se a um impacto total de R$ 6 bilhões, com 93,7 mil postos de trabalho e R$ 639,5 milhões em tributos gerados.

Com essa intensa movimentação, a Prefeitura de Búzios reforça a importância da temporada de cruzeiros para a economia local, que gera emprego e renda para comerciantes, prestadores de serviços e trabalhadores do turismo.