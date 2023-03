Búzios sediará evento de vela em abril

A Búzios Sailing Week acontecerá entre os dias 5 e 9 de abril. O evento é uma realização da Confederação Nacional de Vela (CBVela) e conta com o apoio da prefeitura e do Iate Clube de Búzios. As águas buzianas receberão as regatas das classes VPRS, BRA, RGS e Bico de Proa.

Ao todo, a vela brasileira possui 19 medalhas, sendo 8 de ouro, fazendo dessa modalidade a que mais rendeu medalhas olímpicas ao país.

A CBVela representa oficialmente a vela esportiva do Brasil, nacional e internacionalmente, e é filiada à Federação Internacional de Vela (Word Sailing) e ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB).