Búzios sediará nesta quarta-feira o IV CIB Regional – Baixada Litorânea

Nesta quarta-feira (19), Búzios sediará a IV Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio de Janeiro – CIB, organizado pelo governo do Estado com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda. O evento será realizado no Geribá Tennis Park, a partir das 10h.

A Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio de Janeiro (CIB) consiste na instância estadual destinada à interlocução de gestores, constituídos por representantes do estado, indicados pela Secretaria Estadual de Assistência Social ou congênere e por representantes dos municípios, indicados pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas) que representam os interesses e as necessidades do estado, quanto aos aspectos operacionais da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Mais de 59 secretários municipais já confirmaram presença no evento, representando os seguintes municípios: Aperibé, Araruama, Areal, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Carapebus, Cachoeiras de Macacu, Campos dos Goytacazes, Capital, Carmo, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Iguaba, Itaboraí, Itaguaí, Italva, Itaperuna, Guapimirim, Laje do Muriaé, Levy Gasparian, Macuco, Mangaratiba, Maricá, Miracema, Natividade, Nilópolis, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Pinheiral, Porciúncula, Petrópolis, Quatis, Queimados, Quissamã, Rio Bonito, Rio das Flores, São João da Barra, São José de Ubá, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, Saquarema, São Fidélis, São Francisco do Itabapoana, São Gonçalo, Silva Jardim, Rio das Ostras, Tanguá, Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Valença, Varre Sai, Vassouras.