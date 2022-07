Búzios sediará no próximo domingo a Running 21k no Clube Aretê 

O Clube Aretê Búzios será palco de mais uma prova de corrida 21k neste domingo (17), a partir das 7h30. O evento é uma organização da Seven com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria do Lazer e de Esporte.

Além da prova principal de 21k, também serão realizadas as provas de 5km e corrida Kids. A proposta dos organizadores é oferecer aos atletas uma experiência única, com um percurso desafiador e com muita beleza natural dentro de um destino internacional que é Búzios.

PREMIAÇÃO 21k

Os cinco primeiros atletas, no masculino e no feminino, saem automaticamente da categoria de idade e são denominados “ELITE” e serão premiados como tal, da seguinte forma:

1º lugar – Troféu

2º lugar – Troféu

3º lugar – Troféu

4º lugar – Troféu

5º lugar – Troféu

Haverá subdivisão de categorias por faixas etárias masculino e feminino, da seguinte forma:

CATEGORIAS 21k

Até 19 anos

– 20 anos a 24anos

– 25 anos a 29 anos

– 30 anos a 34 anos

– 35 anos a 39 anos

– 40 anos a 44 anos

– 45 anos a 49 anos

– 50 anos a 54 anos

– 55 anos a 59 anos

– 60 anos a 64 anos

– 65 anos a 69 anos

– 70 anos +

Os 3 primeiros atletas no masculino e feminino de cada faixa etária, receberão

troféus

KIT RUN

• Camisa 100% poliamida

• Sacola para o kit

• Número de Peito com chip

• Squeze para hidratação durante o percurso

• Medalha Finisher

E tudo aquilo que a organização conseguir agregar ao evento.

Programação:

Retirada dos Kits

Clube Arete – Av. José Bento Ribeiro Dantas, 8.300 – Praia Rasa, Búzios – RJ.

Data: 16/07 (Sábado)

Hora: 13h às 19h

17/07 – Domingo

6:00 – Abertura da arena

7:30 – Largada 21k

8:00 – Largada 5km

10:00 – Prova kids

11:00 – Início Premiação

Atenção:

– Levar termo de consentimento assinando pra retirada do kit.

– Estacionamento gratuito no Clube Aretê.

– Espaço para as equipes diferenciado.