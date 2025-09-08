Búzios será a única cidade do Estado do Rio de Janeiro com quatro praias certificadas pelo selo Bandeira Azul

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Clima e Sustentabilidade, recebeu nesta sexta-feira (05) o convite oficial do Júri Nacional Bandeira Azul para a cerimônia de entrega das bandeiras da temporada 2025/2026, que acontecerá no dia 31 de outubro de 2025, no Iate Clube de Santos – Sede Guarujá (SP). O município se consolida como a única cidade do Estado do Rio de Janeiro a conquistar a certificação internacional em quatro praias: Forno, Azeda, Tucuns e José Gonçalves.

A Praia do Forno, pioneira na península buziana, alcança sua 4ª temporada consecutiva com o selo. A Azeda/Azedinha e Tucuns seguem para a 2ª temporada certificadas, enquanto a grande novidade é a estreia da Praia de José Gonçalves no programa.

Além da entrega das bandeiras, a cerimônia de outubro também contará com a Premiação Nacional de Destaques em Educação Ambiental – temporada 2024/2025, promovida pelo Júri Nacional.

Essa conquista reforça o compromisso de Búzios com a preservação ambiental, o turismo sustentável e a valorização de suas belezas naturais. O selo Bandeira Azul é concedido apenas a balneários que atendem a critérios internacionais rigorosos de gestão ambiental, qualidade da água, segurança, infraestrutura, acessibilidade e educação ambiental, colocando o município em evidência no cenário nacional e internacional como exemplo de destino turístico responsável e de excelência.