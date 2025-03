Búzios será palco do maior desafio de resistência do planeta: Brasil Ultra Triathlon com 2.260 km

Entre os dias 01 e 15 de maio , Armação dos Búzios sediará o Brasil Ultra Triathlon, a maior competição de resistência do mundo, com um percurso total de 2.260 km — o equivalente a uma viagem de Búzios ao Uruguai! O evento acontecerá no Clube Aretê e serão 60 atletas de elite, de diversos países, enfrentando um teste físico e mental extremo, divididos em três modalidades solicitadas:

38 km de natação – o equivalente a 24 horas nadando;

1.800 km de ciclismo – o equivalente a seis dias pedalando;

422 km de corrida – o equivalente a seis dias correndo.

A prova é a única das Américas que homologa registros mundiais, atraindo olhares do cenário esportivo internacional para Búzios. E este ano promete ser ainda mais histórico! O atleta brasileiro Sérgio Cordeiro, de 71 anos, pode se tornar a pessoa mais velha do mundo ao completar um desafio de quase 2.300 km — um feito sem precedentes no esporte mundial.

O evento é organizado por Daniel de Oliveira , que destacou a importância da competição para o esporte mundial e para Búzios:

“O Brasil Ultra Triathlon é um verdadeiro teste de superação e resistência. Trazer esse evento para Búzios é uma conquista que coloca a cidade em um patamar internacional no cenário esportivo.”

O prefeito Alexandre Martins também ressaltou o impacto positivo do evento para o município:

“Receber o Brasil Ultra Triathlon em Búzios é motivo de muito orgulho para nós. É uma oportunidade única para mostrarmos o potencial da nossa cidade para o mundo, além de entretenimento, o esporte e o turismo. Búzios estará no centro das atenções globais, e isso só fortalece o nosso compromisso em apoiar eventos desse nível.”

O secretário de Esporte, Diego Neves , reforçou o compromisso da Prefeitura em apoiar as competições desse porte:

“Eventos como esse fortalecem o esporte em nossa cidade, incentivam a prática esportiva e movimentam a economia local. Estamos trabalhando para garantir que tudo aconteça da melhor forma possível para atletas e espectadores.”

O Brasil Ultra Triathlon consolida Búzios como uma referência global em eventos esportivos de alto nível, atraindo a atenção de atletas e entusiastas de todo o mundo.

Prepare-se para testemunhar o limite humano sendo desafiado em Búzios!

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Esporte, e do Hotel Aretê, representado por Rafael Barino.