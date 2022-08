Búzios será palco do nono encontro internacional de motociclistas, o “Búzios Biker Fest 2022” 

Búzios, a península mais badalada do Brasil, sediará de 25 a 28 de agosto o “9º Búzios Biker Festa 2022”. O encontro internacional de motociclismo será realizado na Sociedade Esportiva de Búzios (SEB), no centro da cidade, pelo Búzios Moto Clube e Prefeitura de Búzios.

Para os amantes do rock’n’roll e adeptos do motociclismo, os motores vão esquentar nos quatro (04) dias do encontro. O evento conta com grandes atrações como: show de wheeling, globo da morte, expositores, praça de alimentação, além dos shows de badaladas e famosas bandas de rock.

Programação dos shows:

– Quinta-feira (25)

18h – Ducarma

20h – Oziris

22h – Obscura

– Sexta-feira (26)

16h – Ravengar

18h – Dancin Nights

20h – Riverside Jack

22h – Thunderock

24h – Helena de Troia

– Sábado (27)

14h – Café Racer Rock Band

16h – Os Caravelhos

18h – Motor Rock V8

20h – Cadu Caruzo

22h – Bloody Mary

24h – Interceptor V8

– Domingo (28)

14h – Expresso 40

16h – Status

18h – Tributo a Santana