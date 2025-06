Búzios Surf Contest agita as ondas da cidade nesta terça e quarta-feira, no canto esquerdo da praia de Geribá

O Búzios Surf Contest promete movimentar o canto esquerdo da praia de Geribá nos dias 10 e 11 de junho, reunindo talentos locais e grandes nomes da região em um evento repleto de adrenalina, manobras radicais e celebração da cultura praiana. A inscrição pode ser realizada através do telefone: (22) 992638198 (Dudu), até esta terça-feira (10).

Com a participação de 80 atletas, o campeonato oferecerá dois dias de muito esporte, integração com a natureza e vibrações positivas à beira-mar. As baterias acontecerão das 6h às 17h.

Organizado por surfistas locais, com o apoio da Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Pesca e de parceiros da iniciativa privada, o evento tem como objetivo valorizar os talentos da cidade e reforçar a vocação de Búzios como um dos principais destinos do surf nacional.

As competições acontecerão desde as primeiras horas da manhã e contarão com três categorias principais: a tradicional Open, voltada para atletas experientes; a Feminina; e a Expression Session, que premia as manobras mais criativas e ousadas, em uma disputa marcada pelo estilo e inovação sobre as ondas.