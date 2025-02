Búzios tem o maior aumento de ocupação hoteleira do Estado do Rio de Janeiro em 2024, segundo a plataforma Omnibees

Com mais de 20 milhões de reservas realizadas por ano no Brasil, a plataforma da Omnibees contém o maior e mais completo conjunto de dados de reservas de hotéis do país. De acordo com dados divulgados nesta semana pela Omnibees, Búzios teve a segunda maior ocupação no Estado, destacando-se pelos maiores aumentos, tanto na ocupação quanto na diária, em 2024, no Estado do Rio de Janeiro.

Os maiores crescimentos do Estado do Rio, nos dois itens, número e variação percentual entre 2023 e 2024 de acomodações ocupadas e diária média dos Top 10 destinos do Estado do Rio de Janeiro, Armação de Búzios destaca-se com um dos maiores crescimentos em número de noites reservadas, 27,2%, e 10%, respectivamente, evidenciando Búzios como uma das melhores opções de destino de praia e lazer.

Búzios também se destaca na variação percentual entre 2023 e 2024 de acomodações ocupadas e diária média dos Top 10 destinos do Sudeste. O município está entre os três (03) com maiores taxas de crescimento durante o ano, superiores a 20%.

Com o maior aumento de ocupação hoteleira do Estado do Rio em 2024, a cidade se consolida como um dos principais polos turísticos do estado. Essa conquista é fruto do trabalho incansável da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, em promover e desenvolver o turismo de forma sustentável e responsável. Um dos principais responsáveis por esse sucesso é a criação do calendário de eventos através da Prefeitura de Búzios, que contribuiu de forma significativa para o aumento do turismo na baixa temporada.

Essa iniciativa da Prefeitura de Búzios permitiu que os visitantes aproveitassem uma variedade de atividades culturais, esportivas, turísticas e sociais ao longo do ano, tornando a cidade um destino atraente durante todo o ano. A Prefeitura continuará trabalhando para oferecer aos visitantes uma experiência única e inesquecível, reforçando a posição de Búzios como um destino turístico de referência no Brasil.