Búzios terá a 11ª edição da Parada do Orgulho LGBT+

A 11ª Parada do Orgulho LGBT+ de Búzios já tem data marcada para ocupar o centro da cidade. O evento será realizado no próximo dia 12 de julho, com concentração a partir das 14h, na Rua das Pedras. Referência na promoção da diversidade e dos direitos humanos no município, a manifestação integra o calendário oficial de eventos de Búzios e contará com o apoio da Prefeitura na organização da logística e da estrutura necessária para garantir a segurança e a fluidez do percurso.

Organizada pelo grupo Cores de Búzios, a edição deste ano tem como proposta ampliar o debate sobre direitos humanos e fortalecer a promoção da cidadania e do respeito à diversidade. A expectativa é reunir moradores, turistas e representantes de movimentos sociais em uma tarde de mobilização, visibilidade e diálogo.

Além de promover a valorização da diversidade, a Parada do Orgulho, reforça a importância da ocupação dos espaços públicos como instrumento de inclusão, participação social e fortalecimento da cidadania. O evento é reconhecido como um dos principais momentos de mobilização em defesa dos direitos da população LGBT+ no município.