Búzios terá centro de distribuição dos Correios para entrega domiciliar

Nesta segunda-feira (09), o prefeito Alexandre Martins esteve reunido com representantes da superintendência dos Correios para alinhar a instalação de um Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) no município, com objetivo de viabilizar a entrega das correspondências nos domicílios.

Segundo os representantes dos Correios, a estatal conta com o apoio da Prefeitura para viabilizar a instalação de um Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) na cidade. Desta forma, as correspondências serão entregues aos destinatários em suas residências.

De acordo com o chefe do executivo, trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores locais. “Seguimos avançando nesta pauta e após a implementação de CEP por toda cidade no segundo semestre do ano passado, a nossa luta agora é para que os correios iniciem o quanto antes a entregar correspondências nas residências dos moradores, esse é nosso compromisso”.

Também participaram da reunião o Secretário de Governo Leandro Pereira e os representantes do Correios, Everton Cabral – Coordenador de Negócios, eventual do superintendente estadual do RJ, Guilherme Alves – Coordenador de operações, Úrsula Oliveira – Gerente de distribuição e coleta, Rodrigo Bento – Subgerente de planejamento da distribuição e Rodrigo Cézar – Seção de patrimônio.