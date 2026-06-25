Búzios terá Festa dos Pescadores neste domingo

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Pesca e Esportes Náuticos, promove neste domingo (28) a Festa dos Pescadores 2026, uma das mais tradicionais celebrações do calendário municipal. Com o tema “Valorizando a Nova Geração de Heróis do Mar”, o evento reforça o compromisso da gestão com a preservação da cultura pesqueira, o fortalecimento da pesca artesanal e o reconhecimento das famílias que mantêm viva uma atividade fundamental para a identidade, a história e o desenvolvimento do município.

A programação terá início às 8h, com a Travessia Marítima, saindo de Manguinhos em direção à Praia da Armação, com a participação de canoas havaianas e praticantes de stand up paddle. Também às 8h acontecerá a tradicional Corrida de Botes, com saída da Praia do Canto e chegada na Praia da Armação.

Às 10h será realizada a Cerimônia de Honrarias, momento de reconhecimento aos pescadores locais por sua dedicação e contribuição para o desenvolvimento da cidade. Em seguida, às 10h30, o público poderá prestigiar a apresentação do DJ Blindado.

Um dos pontos altos da programação será a tradicional Procissão Marítima em homenagem a São Pedro, padroeiro dos pescadores, marcada para as 11h30. A saída será do Píer dos Pescadores, acompanhada pela Banda 8 de Maio, em uma demonstração de fé e respeito às tradições da comunidade pesqueira.

A partir das 12h30, a animação ficará por conta da Banda Samba Búzios, seguida do tradicional almoço dos pescadores, às 13h. Às 14h, o cantor JV Delírio sobe ao palco e, às 16h, será a vez da banda Rabuja. O encerramento da festa acontecerá das 18h às 20h com o Pagode do Júnior, promovendo um grande momento de confraternização entre pescadores, familiares e a população.

A Festa dos Pescadores é uma homenagem à tradição da pesca artesanal, à cultura marítima e às gerações de homens e mulheres que ajudam a construir a história de Búzios por meio de sua relação com o mar. O evento também busca incentivar e valorizar os jovens que dão continuidade a esse legado, mantendo viva uma atividade que faz parte da identidade do município.