Búzios terá seleção de estagiários para alunos dos ensinos fundamental, médio e EJA

Uma seleção para estágio remunerado foi é aberta em Armação dos Búzios com o objetivo de formar cadastro de reserva de estudantes interessados em estagiar nos órgãos públicos da Prefeitura de Búzios. As inscrições começam nesta quarta-feira (17) e vão até sexta-feira (19).

Podem participar da seleção, alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental, além de estudantes do ensino médio e da Educação de Jovens em Adultos (EJA). Os estudantes precisam estar regularmente matriculados, com frequência efetiva antes e a partir do estágio nos cursos vinculados ao ensino público.

O processo seletivo foi divulgado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Armação dos Búzios, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com a coordenadoria de Trabalho e Renda, de acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágio de estudantes.

O estagiário receberá bolsa de R$ 500, além de vale-transporte de R$ 210.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas de forma presencial nos dias 17, 18 e 19 de julho, das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda. O órgão está localizado na Av. José Bento Ribeiro Dantas, 295, no bairro Rasa.

É importante que os interessados apresentem os seguintes documentos (original e cópia):