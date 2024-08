A cidade de Búzios, com suas praias deslumbrantes e charme inconfundível, é o cenário dos sonhos para casais que buscam um destino para o casamento.

Aproveitando a visibilidade do Inesquecível Casamento Week Rio 2024, a Prefeitura de Búzios marca presença no evento com o objetivo de promover a cidade como um dos principais destinos para casamentos no Brasil.

O evento ocorre no EXC, no Jardim Botânico, nos dias 20, 21 e 22 de agosto, das 17h às 23h.