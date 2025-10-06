Pular para o conteúdo

Búzios vai respirar música e emoção

Jornal de Sábado
D8B1F045-AB9B-4A54-B1F3-A8A1E81D3794

De 17 a 19 de outubro, a Praça Dona Dita, na Ferradura, será palco de mais uma edição do MPBúzios, festival que celebra o melhor da música popular brasileira!

Serão três noites de shows gratuitos, sempre a partir das 21h, reunindo grandes nomes da música nacional:
Paulo Ricardo abre o festival na sexta (17), com clássicos que marcaram gerações.
No sábado (18), Os Garotin trazem o ritmo contagiante do samba, soul e funk.
E no domingo (19), a banda Lagum encerra com muita energia e hits que prometem embalar o público!

