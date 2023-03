Cabo Frio abre inscrições para aulas de dança de salão no Teatro Municipal

Os interessados em fazer aulas gratuitas de Dança de Salão já podem se inscrever para a turma de 2023. As atividades serão iniciadas no dia 5 de abril e vão acontecer sempre às quartas-feiras, das 16h às 17h30, na Sala Ângelo Samerson, no Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb, no bairro Algodoal.

Para se inscrever, a pessoa interessada deve apresentar documento com foto, comprovante de residência, uma foto 3×4. Os menores de idade devem apresentar a comprovação da matrícula escolar.

As inscrições estão sendo feitas no Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8h30 às 18h. Ao todo, estão disponíveis 20 vagas, para pessoas a partir dos 13 anos de idade. As aulas são ministradas pela professora Zezeh Rhodrigues.

A diretora do Teatro Municipal, Rafaela Solano, destaca a importância da atividade e da continuidade, com a segunda turma de Dança de Salão, desde a reabertura parcial do teatro.

“É muito bom poder renovar essa parceria. Afinal, ‘a dança é a linguagem secreta da alma’, e poder abrir, mais uma vez, a sala de ensaio para realização dessa oficina proporcionando tantas experiências para pessoas tão diferentes, é um grande prazer”, finaliza.