Cabo Frio: Acidente envolve motocicleta e buggy na Praia das Conchas

Nesta sexta-feira, dia 17, um acidente foi registrado na Trilha do Anzol, em direção à Praia das Conchas. A ocorrência envolveu uma motocicleta conduzida por um menor de idade e um buggy que participava de um passeio turístico.

De acordo com informações, o adolescente conduzia a moto em alta velocidade quando quatro buggys realizavam o trajeto turístico pela trilha. O veículo que seguia à frente iniciou uma curva no momento em que a motocicleta surgiu repentinamente. Apesar da tentativa de desvio, a colisão não pôde ser evitada.

Os bugueiros prestaram os primeiros atendimentos ao jovem e acionaram o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate e encaminhou a vítima para o Hospital Central de Emergência (HCE).



