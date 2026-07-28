Cabo Frio adere à campanha global “Go Blue” para alertar sobre a importância da prevenção ao afogamento

Nos últimos dias, quem avista o Forte São Mateus, à noite, percebe uma iluminação diferente. O motivo é nobre e faz parte da campanha mundial “Go Blue”, que visa alertar a população sobre os riscos relacionados ao mar, tendo o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento (25/07) como ponto de partida. Como ato simbólico de adesão à causa, a iniciativa ilumina de azul centenas de monumentos históricos pelo país, a exemplo do Forte, um dos principais cartões-postais e patrimônios culturais de Cabo Frio, que seguirá no tom da campanha até o fim desta semana.

No Brasil, a campanha “GO Blue” é capitaneada pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Programa Bandeira Azul. Certificado pelo selo internacional há oitos anos, por meio do reconhecimento de qualidade ambiental em praias como Peró e Foguete, Cabo Frio foi convidado pelo programa a aderir à campanha, e, pela primeira vez, iluminou um monumento cabo-friense.

Em anos anteriores, o município participou da causa por meio de atividades de prevenção a afogamentos de educação ambiental, em praias e escolas municipais.

“Com muita felicidade, fomos convidados pelo Programa Bandeira Azul a fazer parte dessa campanha fundamental para a preservação de vidas. Vivemos em uma região onde as praias e lagunas são locais visitados o ano todo, por mulheres de pessoas, e é nosso dever ter esse comprometimento com a segurança, por meio de atividades que promovam conscientização e alerta aos banhistas. Somos um município certificado, há pelo menos oito anos, com o selo internacional e temos conseguido participar amplamente da campanha, durante o ano todo, com placas sinalizadoras sobre perigo e presença de guarda-vidas em nossas praias”, explicou a bióloga e coordenadora local do Programa Bandeira Azul, Luísa Rieth.

Ao longo dos últimos anos, diversas praias e marinas premiadas pelo Programa Bandeira Azul têm aderido de forma contundente à campanha “Go Blue”, promovendo ações de educação e prevenção que objetivam alcançar milhares de pessoas e reforçar o compromisso das praias com a segurança dos banhistas. Mais do que isso: o alerta global tem o objetivo de consolidar o pensamento de que afogamento, na maioria das vezes, não é um acidente, é um evento prevenível, e que medidas simples podem salvar vidas.

O Dia Mundial da Prevenção do Afogamento foi instituído pela Assembleia Geral da ONU em 2021 a fim de alertar sobre um problema que ainda causa milhares de mortes que poderiam ser evitadas, todos os anos. Segundo dados da Sobrasa, o Brasil registra cerca de 5.742 mortes por afogamento anualmente, o que equivale a uma morte a cada 90 minutos.

Dentro dessa estatística, outra informação preocupante: quatro em cada dez pessoas que perdem a vida têm menos de 29 anos, sendo o afogamento a segunda causa de morte de crianças com idades entre 1 e 4 anos no país.