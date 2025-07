Cabo Frio amplia arrecadação de ICMS com foco em desenvolvimento econômico e turismo sustentável

Cabo Frio vem colhendo os frutos de uma política sólida de incentivo ao desenvolvimento econômico e à diversificação de sua matriz produtiva. O aumento de 25% na arrecadação de ICMS entre os meses de janeiro a maio de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024, é um indicativo claro de que as ações implementadas pela atual gestão estão surtindo efeito positivo na economia local.

O crescimento é resultado de um conjunto de medidas estratégicas adotadas desde o início do ano, entre elas a desburocratização da máquina pública, o estímulo à atração de novos empreendimentos e a valorização de setores como o turismo, com a consolidação de um calendário permanente de eventos. Essa previsibilidade tem beneficiado não apenas empresários e operadores do setor turístico, mas também os próprios visitantes, que encontram uma cidade mais organizada e preparada para recebê-los ao longo de todo o ano.

Além do aumento na arrecadação, os reflexos já podem ser sentidos na geração de empregos formais. Segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), Cabo Frio registrou um saldo positivo de 783 novos postos de trabalho no primeiro quadrimestre de 2025 — quase o dobro do número registrado no mesmo período do ano anterior, quando foram criados 413 empregos.

Os e esultados são fruto de uma gestão comprometida com o progresso sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população. No nosso plano de recuperação de Cabo Frio, o desenvolvimento econômico é uma matriz fundamental e seguirá sendo tratado como prioridade. Vamos continuar investindo na qualificação da nossa gente e na construção de um ambiente cada vez mais favorável aos investimentos.

Com um planejamento consistente e ações coordenadas, Cabo Frio reafirma seu protagonismo regional como uma cidade que aposta no crescimento com responsabilidade, inclusão e inovação.