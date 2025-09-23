Pular para o conteúdo
Cabo Frio amplia fossa da Escola Municipal do Angelim e elimina vazamento para a praça do bairro

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, concluiu nesta segunda-feira (22) a construção de uma nova fossa na Escola Municipal do Angelim. A obra resolve um problema antigo: o vazamento de esgoto para a praça do bairro.

A nova fossa tem capacidade para 8 mil litros, superando em mais de cinco vezes a antiga estrutura de 1.440 litros, que recebia apenas reparos paliativos e não suportava a demanda.

“A fossa antiga era pequena, com capacidade para 1.440 litros, por isso vazava para a praça do bairro. Construímos uma de 8 mil litros para resolver definitivamente o problema”, destacou o secretário de Serviços Públicos, Jefferson Vidal.

Com a conclusão do serviço, a expectativa é de que o escoamento seja estabilizado, garantindo melhores condições sanitárias para a escola e para a comunidade do Angelim.

