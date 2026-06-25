Cabo Frio amplia sistema de drenagem no bairro das Palmeiras

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou nesta quinta-feira (25) uma importante intervenção na Rua Fernando Noronha, no bairro Palmeiras, com o objetivo de prevenir a ocorrência de ponto de alagamento registrado na via.

Os serviços executados incluíram a escavação da área afetada, a construção de novos ralos, a ampliação da capacidade de captação de águas pluviais e a adequação do sistema de drenagem existente. A ação foi motivada pela insuficiência do sistema anterior para absorver e escoar adequadamente o volume de água durante períodos de chuva.

Com a implantação das novas estruturas de drenagem, a equipe técnica da secretaria ampliou significativamente a capacidade de captação das águas pluviais, proporcionando maior eficiência ao sistema de escoamento e reduzindo o acúmulo de água na pista.

A intervenção integra o conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura de Cabo Frio para melhorar a infraestrutura urbana e minimizar os impactos causados pelas chuvas, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores da região.