Cabo Frio anuncia cerimônias de hasteamento da Bandeira Azul nas praias certificadas

Na próxima semana, a população cabo-friense poderá celebrar um momento especial com a abertura oficial da temporada 2025/2026 do programa Bandeira Azul. A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, anunciou as datas das cerimônias de hasteamento para os dias 9, 11 e 15 de dezembro, às 9h, nas praias do Peró, Foguete e Pontal do Peró, respectivamente. As praias compõem o seleto grupo de destinos reconhecidos internacionalmente pela excelência ambiental, qualidade da água, infraestrutura e gestão costeira.

Nesta temporada, o município comemora três certificações simultâneas: a renovação do selo na Praia do Peró, agora pelo oitavo ano consecutivo, e as estreias da Praia do Foguete e do Pontal do Peró entre as praias brasileiras certificadas, ampliando o reconhecimento internacional do município. O selo da Bandeira Azul é concedido apenas às praias que atendem a critérios específicos de qualidade da água, segurança, infraestrutura, serviços aos usuários, gestão ambiental e educação ambiental.

Para o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, a conquista do selo evidencia a dedicação da administração municipal para manter e aprimorar os padrões de excelência das praias.

“Cada bandeira içada representa o esforço integrado de equipes técnicas, voluntários, moradores e comerciantes que acreditam na importância de preservar nosso litoral. O Programa Bandeira Azul reconhece praias que alcançam excelência, mas, acima de tudo, estimula uma cultura permanente de cuidado e responsabilidade ambiental. Conquistar e manter esse selo mostra que não só atingimos os padrões exigidos, como também conseguimos melhorar nossas práticas de cuidado e de preservação. Convidamos todos a estarem presentes conosco para comemorar essa conquista, que é de toda a cidade”, destacou.

O Programa Bandeira Azul é reconhecido em mais de 50 países e destaca praias e marinas que cumprem critérios rigorosos de qualidade da água, gestão ambiental, segurança, infraestrutura e educação ambiental, e funciona sob a coordenação da Fundação para a Educação Ambiental (FEE). No Brasil, o selo ganhou força como uma chancela de excelência, valorizando destinos turísticos comprometidos com a preservação ecológica, a acessibilidade e o desenvolvimento econômico sustentável.

No caso das praias, são avaliados 34 critérios, sendo 25 obrigatórios e nove orientativos, que não são eliminatórios, mas recomendados. Os critérios estão organizados em quatro grandes áreas: educação e informação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental e segurança e serviços. A certificação é renovada anualmente, o que exige constante monitoramento e engajamento da comunidade local e do poder público.

Confira o cronograma de hasteamentos da Bandeira Azul em Cabo Frio – Temporada 2025/2026: