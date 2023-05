Cabo Frio aplica mais de três mil doses no Dia D de vacinação contra influenza

Como parte dos esforços para ampliar as taxas de cobertura vacinal no município, a Prefeitura de Cabo Frio realizou no sábado (6), o Dia D de vacinação contra o vírus da gripe, o Influenza. Neste dia, foram aplicadas 3.589 doses do imunizante.

A 25ª Campanha Nacional contra o vírus da gripe influenza segue até o dia 31 de maio, com público-alvo ampliado para todas as pessoas com idade acima de seis meses.

Iniciada no dia 10 de abril, até o momento, a vacinação atingiu 23,8% da meta de imunização do município, o equivalente a 19.545 pessoas do público-alvo, composto por 82.050 residentes.

No Dia D houve também disponibilização da vacina contra a covid-19. Com o imunizante bivalente foram vacinadas 989 pessoas, já com as demais vacinas foram 53 doses.

A vacina bivalente contra a covid-19 segue sendo disponibilizada para todas as pessoas que tenham recebido, ao menos, duas doses de vacinas monovalentes, como esquema primário ou que tenham recebido previamente qualquer vacina covid-19 monovalente como dose de reforço, já podem receber vacina bivalente.

O intervalo mínimo recomendado para a dose de reforço é de quatro meses a partir da última dose de qualquer reforço monovalente ou última dose do esquema primário.

Com o imunizante bivalente foram vacinadas 13.758 pessoas, o equivalente a 22,6% do público-alvo, composto por 60.838 moradores de Cabo Frio.

Com a primeira dose, 138.189 pessoas (71,8%) com idade acima de 12 anos receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19; 126.874 (65,9%) tomaram a segunda dose do imunizante; e 78.169 (40,6%) receberam a primeira cobertura vacinal.

Do público com idade entre 5 e 11 anos, 10.649 receberam a primeira dose da vacina, 49,6% do público alvo, que é de 21.474 crianças. Compareceram para a segunda dose do imunizante, 7.118 (33,1%) crianças.

A imunização em Cabo Frio acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30 nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Estratégias Saúde da Família (ESF). Já na Casa da Criança, no Jardim Esperança, e o Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC), no Braga, estão abertos para a vacinação das 8h às 16h.