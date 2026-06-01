Cabo Frio avança com reestruturação da rede pluvial em Tamoios

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou nesta sexta-feira (29) serviços de manutenção e reestruturação da rede pluvial na Rua Orlando Bragança, conhecida como Rua do DPO, em Tamoios.

Após vistoria técnica realizada pelo engenheiro responsável pela obra, foi identificada a necessidade de execução de medida de nível para criação da descaída da rede pluvial, com o objetivo de otimizar o escoamento das águas da chuva e garantir maior eficiência ao sistema de drenagem da via.

Nesta etapa da intervenção, as equipes realizaram a abertura das caixas de passagem para desobstrução e reconstrução da estrutura da rede pluvial.

Os trabalhos já avançaram por aproximadamente 250 metros de uma extensa área da via que está recebendo a intervenção. A partir deste ponto, as equipes deram continuidade à descida e implantação dos novos tubos da rede pluvial.

A obra integra o plano de investimentos do município voltado à modernização da infraestrutura urbana de Tamoios, com foco na ampliação da capacidade de drenagem, redução dos riscos de alagamentos e melhoria das condições de mobilidade urbana para moradores e motoristas que utilizam a região.