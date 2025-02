Cabo Frio: Bloco do Coruja vai levar grandes atrações para Praia do Forte 

Bloco tradicional em Cabo Frio possui um espírito jovem e inovador

Com ritmos contagiantes, que possui a pegada do Axé da Bahia no Trio Elétrico, o Bloco do Coruja vai desfilar pela Orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, no Domingo de Carnaval, dia 02.

Entre os ritmos tocados nesta folia estão na concentração o melhor do Samba Carioca, mas outros ritmos como o Certanejo Universitário, o pop também fazem parte do repertório.

Corra e vá logo curtir essa grande festa.

Atrações :

Encontro

Banda NoHall

DJ Leozinho Almeida

Dj Luanzinn

Dj Foley

As Trocas dos Abadás serão feitas a partir do dia 01/03/2025, no local de Concentração do Bloco.

Ingresso: Open Bar

Direito a Abadá + Pulseira com 2 horas de bebida liberada + área reservada no Show na concentração

Ingresso: Pista Gold

Direito a Abadá + Copo personalizado + Show na concentração

Informações WattsApp 22 99770-0329