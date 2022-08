Cabo Frio: Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda-feira 

Cabo Frio vai iniciar nesta segunda-feira (8) a Campanha de Multivacinação de Crianças e Adolescentes menores de 15 anos. A iniciativa nacional vai oferecer cerca de vinte imunizantes, para prevenção de inúmeras doenças. Além da disponibilização da vacina, as unidades farão a avaliação e atualização da caderneta de vacinação.

A imunização estará disponível em todos os postos de saúde de Cabo Frio, das 9h às 16h30, de segunda a sexta-feira. A Casa da Criança, no Jardim Esperança, e o Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC), no Braga, estarão abertos para a vacinação das 8h às 16h. As unidades do Itajuru e do Guarani aplicarão apenas vacina contra a covid-19. Para a vacinação dos menores, será necessária a apresentação de documento de identificação, CPF ou cartão do SUS e caderneta de vacinação.

“É muito importante que os pais e responsáveis levem seus filhos até a unidade mais próxima para que possam ser vacinados, atualizando a caderneta, se alguma dose estiver em atraso. A multivacinação é uma campanha extensa, com diversos imunizantes, de suma importância para que possamos manter em dia a situação vacinal das crianças e dos adolescentes. Com todas as doses em dia, podemos evitar inúmeras doenças que são preveníveis através das vacinas”, disse a coordenadora de Imunização, Patrícia Freitas,

O objetivo da campanha nacional é atualizar as cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes, de acordo com o calendário básico de vacinação indicado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), reduzindo o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis. O Dia D, com mobilização nacional, será realizado no dia 20 de agosto.

As vacinas disponibilizadas durante a campanha serão BCG,; Hepatite B; Pentavalente (DTP/Hib/ HB); Pólio inativada; Pólio oral; Rotavírus; Pneumocócica 10 valente (Conjugada); Meningocócica C (Conjugada); Febre Amarela; Tríplice viral; Varicela; DTP; Hepatite A; Difteria e Tétano; Meningocócica ACWY (Conjugada); HPV Quadrivalente; Influenza e Covid-19.

Caso haja indicação, as vacinas necessárias para atualização poderão ser feitas simultaneamente com a vacina contra a covid-19.