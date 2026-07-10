Cabo Frio celebra os 100 anos da Ponte Feliciano Sodré na terça-feira (14)

As margens do Canal do Itajuru serão ocupadas com diversas atividades culturais nesta terça-feira (14) para celebrar o Centenário da Ponte Feliciano Sodré. A partir das 8h, próximo à Estátua do Pescador, as atrações vão movimentar o espaço, em comemoração a um dos principais monumentos históricos de Cabo Frio.

O Secretário de Cultura de Cabo Frio, Carlos Ernesto Lopes, celebrou o trabalho integrado realizado para celebrar o centenário de um monumento que conta histórias marcantes do município:

“Teremos uma programação muito diversa e dedicada para celebrar a Ponte Feliciano Sodré, não apenas como uma construção utilizada como passagem de veículos e pessoas, mas como um marco de integração, de união de histórias, de bairros e todas as melhorias e avanços permitidos com a existência dessa Ponte. Estar presente nesse centenário é um orgulho como gestor, por fazer parte de uma cidade que celebra suas raízes e de um governo que valoriza suas histórias, construídas a muitas mãos ao longo do tempo”, disse ele.

Inaugurada em 1926 em estilo arquitetônico arrojado, após o desabamento da ponte de ferro, a Ponte Feliciano Sodré, tratava-se do maior vão livre do Brasil na época, o que permitia a navegação dos veleiros de sal pela sua parte central.

Durante muito tempo, a ponte Feliciano Sodré foi a única entrada e saída rodoviária da cidade. Em meados da década de 50, o Governo do Estado de Rio de Janeiro levantou um aterro e construiu uma ponte no Baixo Grande – antiga “passagem dos Tupinambá”, criando novo acesso rodoviário a Cabo Frio e Arraial do Cabo.

Em 14 de Julho de 1926, sem convidar o então Prefeito Anastácio Novellino, o Governador Feliciano Sodré, acompanhado de comitiva estadual, inaugurou a estrada Cabo Frio – São Pedro da Aldeia e a ponte de cimento armado que foi batizada em sua homenagem. Suportando o peso de até seis toneladas, os veículos passavam cada vez em uma direção.

Em outubro de 1982, com os avanços e a necessidade de expansão viária, a Ponte Feliciano Sodré passa a ter o trânsito em mão dupla, promovendo melhor integração e mobilidade no fluxo de veículos.

Confira abaixo a programação oficial do dia do centenário (14 de julho):

08h – Yoga e Meditação

14h – Exposição de Artesanato

15h30 – Abertura Oficial – Fala institucional /Hino de Cabo Frio – com Sérgio Gabriel

16h – Travessia das Canoas Havaianas

17h – 18h – Sarau de Música e Poesia com a Academia de Letras e Artes de Cabo Frio (ALACAF)

18h – 18h50 – Show Musical com Azul puro Azul

19h – 19h30 – Corre da Ponte

19h30 – 20h – Roda de Capoeira

20h – 21h30 – Show Musical com Angel Duarte

21h30 – 22h30 – Show Musical com Abissínia