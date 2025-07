Cabo Frio celebra os 113 anos de Victorino Carriço na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira (29), o Museu e Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, abre suas portas para homenagear um de seus maiores nomes da cultura e da política: o poeta Victorino Carriço. A celebração pelos seus 113 anos de nascimento terá início às 17h30 e promete reunir admiradores, familiares e representantes da cultura local para relembrar o legado do artista.

Nascido em 1912 no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, Victorino Carriço marcou sua trajetória com uma intensa produção literária e dedicação à vida pública. Foi o vereador mais votado de Cabo Frio em 1972 e presidiu a Câmara Municipal no ano seguinte. Mas foi na poesia que deixou seu maior legado, sendo autor de quatorze hinos, incluindo o Hino Oficial de Cabo Frio e o do Colégio Sagrado Coração de Jesus, onde estudou.

Além dos hinos, Victorino escreveu três livros: “Mar e Amar”, “Vidas Mortas” e “Se Voltares”, que expressam sua sensibilidade, visão crítica e profundo amor pela região.

Reconhecido internacionalmente, o poeta participou de 34 associações culturais, incluindo instituições na Itália, Argentina, Uruguai, França, Espanha, República Dominicana e México, o que demonstra a dimensão de sua atuação artística além das fronteiras brasileiras.

“A celebração desta terça será uma oportunidade para reviver a memória afetiva e o impacto cultural de Victorino Carriço, cuja obra continua presente na identidade cabo-friense. O Charitas, espaço simbólico da cultura local, será o cenário ideal para essa justa homenagem”, afirma o secretário de Cultura, Carlos Ernesto Lopes.