Cabo Frio combate o descarte irregular de resíduos na Reserva do Peró

Nesta quarta-feira (4), a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da equipe de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, em conjunto com a Guarda Marítima e Ambiental e a Comsercaf, realizou uma ação de limpeza na Reserva do Peró.

A intervenção teve como foco a fiscalização de estabelecimentos locais que realizam o descarte irregular de entulhos e a ocupação inapropriada de áreas públicas. Durante a operação, as equipes retiraram mais de dez caminhões de resíduos, desobstruindo diversas vias do bairro.

Estabelecimentos comerciais, incluindo uma borracharia, uma loja de material de construção e um lava a jato, foram notificados para regularizarem a situação. A Prefeitura pede a colaboração da população para a manutenção da limpeza do espaço urbano e reforça que o descarte irregular de lixo e entulho é crime ambiental, sujeito a multas aos infratores.

A população pode realizar denúncias pelos canais oficiais:

• Questões Ambientais: Secretaria de Meio Ambiente – (22) 3199-1313

• Limpeza e Entulhos: Comsercaf – (22) 3318-0027