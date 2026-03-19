Cabo Frio conquista Selo Ouro de Referência em Atendimento do Sebrae-RJ

Nesta quarta-feira (18), Cabo Frio conquistou pela segunda vez consecutiva, o Selo Ouro de Referência em Atendimento da Sala do Empreendedor. A premiação realizada pelo Sebrae-RJ, aconteceu no Palácio Quitandinha, em Petrópolis, e avaliou mais de 67 municípios. Cabo Frio foi destaque entre as 20 cidades que receberam a certificação mais alta.

Lançada em 2022, a iniciativa avalia as salas do empreendedor em todo o Estado, e reconhece a excelência dos serviços prestados aos empresários. O município manteve a posição de destaque estadual demonstrando a relevância do trabalho para a cidade, e agora concorre também, ao prêmio na categoria diamante em esfera nacional.

A Casa do Empreendedor é um espaço estratégico criado pela prefeitura, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo local, estimular a formalização de negócios e impulsionar a geração de emprego e renda no município.

“Mais do que um ponto de atendimento, a Casa do Empreendedor funciona como um ponto de conexão, que reúne em um só lugar diversos serviços voltados para quem deseja abrir, regularizar ou expandir seu negócio. Oferecemos suporte e orientação sobre gestão, documentação, obrigações fiscais e planejamento; intermediação de oportunidades; e integração com entidades como o SEBRAE, ampliando o acesso a consultorias e soluções especializadas”, explica, Carolina da Hora, coordenadora da Sala do Empreendedor de Cabo Frio.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, o prêmio é o reflexo de uma política contínua de valorização do empresário local. “Este reconhecimento mostra que estamos no caminho certo para transformar Cabo Frio em um ambiente cada vez mais amigável para os negócios. Nossa missão é facilitar a vida de quem gera emprego, oferecendo segurança jurídica e suporte técnico. O Selo do Sebrae não é apenas um troféu, e sim, a validação de que o atendimento ao cidadão em nossa cidade alcançou um padrão de excelência”, afirma o secretário.

Para mais detalhes sobre a Casa do Empreendedor, entre em contato:

Endereço: Rua Major Belegard, 395, São Bento (anexo à Secretaria de Fazenda)

Atendimento: De segunda a sexta-feira, de 9h às 17h

WhatsApp: (22) 3199-0280

Atendimento Online: https://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/casa-empreendedor/

E-mail: casadoempreendedor@fazenda.cabofrio.rj.gov.br