Cabo Frio Convention & Visitors Bureau participa de reunião com Gol e Embratur para articular voos entre Guarulhos e Cabo Frio

Além de comemorar a retomada dos voos da companhia aérea Aerolíneas Argentinas para Cabo Frio (RJ), durante a alta temporada, o Cabo Frio Convention & Visitors Bureau celebra também a importante reunião realizada ontem (29/09) entre a entidade, a Gol e a Embratur, além de representantes da Secretaria de Turismo de Búzios da Associação de Hotéis de Cabo Frio. O encontro, que aconteceu durante a Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), em Buenos Aires, teve como pauta a criação de uma nova linha aérea ligando o Aeroporto Internacional de Cabo Frio (CFB) ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo.

Na reunião, ficou definido que a Embratur irá subsidiar os estudos para a criação da nova rota com dados e inteligência de mercado, que demonstrem a demanda potencial e a viabilidade comercial do voo. A Agência atuará também na promoção internacional dos destinos fluminenses, atendendo a uma importante demanda do trade turístico das cidades da Costa do Sol.

“Não há como pensarmos em ampliarmos a vinda de estrangeiros para o Brasil sem que estejamos conectados aos lugares onde estes turistas querem ir. Este novo trecho irá impulsionar o turismo de lazer em Cabo Frio e arredores, além de atender o importante polo de negócios de Macaé e a indústria de Óleo e Gás, gerando emprego e renda de forma sustentável em toda a região”, destacou Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

“Não vamos medir esforços para dar todo o apoio para esta rota sair do papel e atender uma de nossas mais antigas e fundamentais demandas. Esta reunião celebra o sucesso de nossa participação na FIT, onde reforçamos Cabo Frio como uma excelente opção para os argentinos, levando em conta nossa infraestrutura e a qualidade dos nossos serviços e atrações. Sem contar que os voos da Aerolineas Argentinas de Buenos Aires e Rosário para Cabo Frio, de janeiro a abril, serão uma facilidade a mais para nossos vizinhos desfrutarem de nosso destino”, comenta Maria Inês Oliveros, presidente do CFCVB.