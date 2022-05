Cabo Frio convoca público alvo para repescagem da vacinação contra influenza e sarampo 

De 23 e 27 de maio, a Prefeitura de Cabo Frio realiza repescagem da vacinação contra a gripe influenza dos grupos prioritários. O público é formado por idosos de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas e trabalhadores de saúde.

Neste mesmo período, também ocorrerá a vacinação das pessoas de 30 a 39 anos que fazem parte dos seguintes grupos prioritários: quilombolas; indígenas; pessoas com deficiência permanente e com comorbidades; caminhoneiros; população privada de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; e trabalhadores da educação, portuários, forças armadas, forças de segurança e salvamento, sistema prisional e transporte rodoviário de passageiro urbano.

A campanha de vacinação contra o sarampo acontece paralelamente com a da influenza. Na próxima semana também haverá repescagem para vacinação dos trabalhadores de saúde. Já a imunização das crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) segue normalmente até o dia 3 de junho. O público alvo é composto por 19.751 pessoas.

As doses estão disponíveis em 30 postos do município, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. (relação completa no fim do texto).

CONFIRA O CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA

Na oitava semana, entre os dias 23 e 27 de maio, será a repescagem e a vacinação das pessoas de 30 a 39 anos de idade dos grupos prioritários.

Encerrando a campanha, na nona semana, entre os dias 30 de maio e 3 de junho, acontecerá a repescagem e a vacinação das pessoas de 5 a 29 anos de idade dos grupos prioritários.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA AS CAMPANHAS

Para se vacinar, seja contra influenza ou sarampo, o cidadão deve apresentar a caderneta de vacinação, documento de identificação com foto ou cartão do SUS. Já os profissionais de saúde devem também estar munidos do comprovante de vínculo ativo. As pessoas com deficiência permanente ou comorbidades devem apresentar o laudo comprobatório.

CONFIRA A RELAÇÃO DOS POSTOS DE VACINAÇÃO:

• Segunda a sexta-feira – 9h às 16h30

1º distrito

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança;

UBS Itajuru – Rua Copacabana, s/nº;

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510;

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478;

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº;

UBS Praia do Siqueira – Rua Olinda, 352, Palmeiras;

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10;

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº;

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37;

ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246;

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº;

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº;

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15;

ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37;

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº;

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200;

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº;

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51;

UBS Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, s/nº;

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº.

2º distrito

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº;

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38;

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº;

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135;

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº;

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº;

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco;

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº;

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº.