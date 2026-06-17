Cabo Frio divulga balanço do programa “Emprego Já” com mais de 400 vagas disponíveis

A Prefeitura de Cabo Frio divulgou, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o balanço semanal do Programa Emprego Já: no período de 9 a 16 de junho de 2026, o sistema registrou 122 empresas parceiras que impulsionaram a geração de emprego e renda no município, somando um total de 467 vagas de ampla concorrência e 12 vagas de trabalho exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

O levantamento atual aponta oportunidades em diversos setores, como o comércio, o varejo, a prestação de serviços, a construção civil, entre outros. A lista completa pode ser acessada no site do Programa Emprego Já! (empregoja.cabofrio.rj.gov.br).

Para dúvidas ou outras informações, os candidatos também podem entrar em contato com o suporte via WhatsApp: (22) 99832-2974, e pelo e-mail empregoja@cabofrio.rj.gov.br. As Empresas interessadas em divulgar oportunidades podem cadastrar vagas gratuitamente pelo link: empregoja.cabofrio.rj.gov.br/cadastro-empresa.

Além disso, a iniciativa também oferece cursos gratuitos de tecnologia, pela Escola do Trabalhador 4.0, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em parceria com a Microsoft. São mais de 140 cursos online, desde o letramento digital básico, como usar a internet, Word e Excel até áreas avançadas, como programação de computadores e Inteligência Artificial.

Os alunos recebem acesso a licenças gratuitas do pacote Office para praticar o aprendizado e, ao final, recebem um certificado digital com validação conjunta do MTE e da Microsoft. As matrículas dos cursos são feitas pelo link: cadastro.escoladotrabalhador40.com.br/#/register

VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA

Estas são as funções que concentram o maior volume de contratações e vagas abertas no momento:

Operador(a) de Caixa: 46

Vendedor(a): 36

Operador(a) de Loja: 23

Açougueiro: 22

Garçom / Garçonete: 19

Motorista (CNH “D”): 10

Auxiliar de Produção: 10

Atendente de Restaurante: 10

Carpinteiro: 9

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PCD

Operador(a) de Caixa: 2

Operador(a) de Loja: 4

Vendedor(a) Externo: 1

Auxiliar Administrativo: 1

Carpinteiro: 1

Pedreiro: 1

Servente: 1

Ajudante de Obra: 1