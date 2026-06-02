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Cabo Frio: Dr. Serginho afirma que a PF esteve em autarquia para solicitar instalação de postes de iluminação e é “fake news” que estiveram em sua residência

Jornal de Sábado
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Nesta terça-feira, dia 02, a oposição ao Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, teve momento de vibração e fake news ao publicar que a Polícia Federal estava no início da tarde na sede da Comsercaf e na casa do prefeito.

Pois bem, a PF esteve sim na sede da autarquia, mas não para investigar nada. De acordo com o prefeito, os policiais estiveram até o local para solicitar a instalação de três postes de iluminação na área do aeroporto, onde eles estão instalados. 

Durante o pronunciamento em rede sociais, Dr. Serginho declarou que algumas páginas estariam atuando de forma coordenada para atacar sua gestão e disseminar conteúdos que, segundo ele, têm o objetivo de gerar desinformação e confundir a população. “Essas páginas fazem sempre o mesmo movimento. É um trabalho coordenado para atrapalhar o governo e confundir a população”, afirmou.

O prefeito disse ainda que a situação já é de conhecimento das autoridades competentes e que os fatos estariam sendo acompanhados para a identificação dos responsáveis pelas publicações. Sem entrar em detalhes sobre possíveis investigações, Dr. Serginho afirmou acreditar que novas informações relacionadas ao caso poderão surgir nos próximos meses.

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