Cabo Frio e Arraial do Cabo são as cidades mais procuradas do estado para o Carnaval

O Carnaval promete aquecer a economia do estado do Rio de Janeiro, e a Região dos Lagos segue como um dos destinos mais buscados por quem deseja aproveitar o feriado. Uma sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) revelou que Cabo Frio e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, estão entre as cidades mais procuradas para o período, atraindo turistas em busca de praias paradisíacas e festas.

De acordo com o levantamento, realizado com 1.099 consumidores da Região Metropolitana do Rio entre os dias 17 e 20 de fevereiro, o Carnaval deve movimentar cerca de R$ 609 milhões na economia fluminense, com um gasto médio de R$ 261 por pessoa nos quatro dias de folia. Os principais gastos serão com alimentação e bebidas não alcoólicas (86,9%), seguidos por bebidas alcoólicas (48%) e transporte (38,2%).

Entre os entrevistados, 13,9% afirmaram que pretendem viajar dentro do estado, e Cabo Frio lidera a lista dos destinos mais procurados, com 3,5% da preferência. Arraial do Cabo aparece em segundo lugar, com 1,7%. A pesquisa também apontou que a maioria dos viajantes pretende se hospedar em casas próprias ou de amigos e familiares (71,8%), enquanto 9,9% devem ficar em pousadas e 5,8% em imóveis alugados fora das plataformas digitais.

Descanso ou folia? O que os turistas esperam do Carnaval

Apesar da tradição dos blocos e festas, a pesquisa indicou que a maior parte dos turistas busca descanso durante o feriado. 61,6% disseram que pretendem relaxar e aproveitar o tempo livre, enquanto 15,8% vão participar de blocos, desfiles de escolas de samba e festas. Outros 22,6% afirmaram que irão trabalhar durante o período.

Com praias concorridas e programação diversificada, a Região dos Lagos deve receber milhares de turistas nos próximos dias. As autoridades locais reforçam a segurança e alertam para a necessidade de planejamento prévio, especialmente em relação à hospedagem e mobilidade, já que o aumento no fluxo de visitantes impacta o trânsito e a disponibilidade de serviços.



Seja para descansar ou para curtir a folia, o Carnaval promete ser movimentado na Região dos Lagos, consolidando a região como um dos destinos mais cobiçados do estado para a festa.