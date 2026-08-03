Cabo Frio entra na campanha nacional de Multivacinação para menores de 15 anos

A Prefeitura de Cabo Frio aderiu à campanha nacional de Multivacinação com estratégia para atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A campanha segue até o dia até 1° de setembro, incluindo o Dia D de divulgação e mobilização em 22 de agosto.
Todas as vacinas de rotina do Calendário Nacional estão disponíveis nos postos de saúde. Dependendo da idade e das doses que constam no histórico da caderneta, os profissionais de saúde irão avaliar e aplicar as doses que estiverem em atraso. Estão contemplados imunizantes como: Poliomielite (VIP) , Sarampo, Caxumba e Rubéola, (Tríplice Viral) BCG, Hepatites A e B, Rotavírus, Pentavalente Meningocócica C e ACWYHPV (para adolescentes) e Dengue (para o público de 10 a 14 anos).
“A ampliação do acesso às vacinas, recuperação das coberturas vacinais e a redução do número de indivíduos com esquemas vacinais incompletos contribuem para a prevenção, o controle e a eliminação de doenças imunopreveníveis”, informou a coordenadora Municipal de Imunização, Patrícia Freitas.
Os ESFs e UBS oferecem vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Já no Centro de Saúde Oswaldo Cruz e na Casa da Criança, a vacinação acontece de 8h às 16h e a orientação é que os responsáveis levem a caderneta de vacinação, CPF ou CNS.