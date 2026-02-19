Cabo Frio entra no top 5 de destinos mais procurados do país para o carnaval

Cabo Frio foi o quinto destino mais procurado por turistas brasileiros para o carnaval de 2026. A informação é da plataforma de viagens Booking.com. Como em anos anteriores, a capital fluminense ficou na primeira posição da lista; o estado do Rio é o único com duas cidades na lista das cinco mais buscadas do país para o período, segundo o levantamento.

A pesquisa leva em conta pesquisas de viajantes na internet. Os dados consolidados de turistas em cada cidade para o carnaval ainda não foram confirmados, já que alguns municípios ainda têm programação para foliões até domingo (22) — e, por isso, o fluxo de viajantes deve continuar mudando.

Além do Rio no 1º lugar, a lista conta com Porto de Galinhas, em Pernambuco, na 2ª posição; Salvador, na Bahia, na 3ª; e João Pessoa, na Paraíba, na 4ª, à frente de Cabo Frio. A cidade da região dos Lagos ultrapassa as cidades do Nordeste e se torna a segunda mais buscada quando o índice de procura leva em conta apenas turistas que querem cair na folia em grupo.

Prefeito de Cabo Frio celebrou resultado da pesquisa

Nas redes sociais, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL) comemorou o aumento na procura pela cidade e postou um vídeo em que aparece calado, segurando papéis onde escreveu frases sobre o levantamento.

“Tem muita gente trabalhando há mais de um ano para isso acontecer. Os críticos vão dizer que estou me achando, mas essa vitória não é minha.. É dos secretários, todos os servidores da prefeitura e da sociedade civil que tem ajudado na mudança. Ah, antes que eu me esqueça: tô me achando ‘mermo’”, escreveu o prefeito.